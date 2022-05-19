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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698680/تعاون-قريب-بين-مروان-بابلو-والملحن-حسن-الشافعي-والجمهور-الهرم-راجع

أعلن مغني الراب الشهير مروان بابلو عن وجود تعاون جديد بينه وبين الملحن عزيز الشافعي، وتداول رواد التواصل الإجتماعي الصورة التي جمعتهم بداخل إحدى الاستوديوهات، ومن المتوقع أن يحظى العمل الناتج عن تعاونهم جماهيرية واسعة.

دوت الخليج يرصد لكم وجود تعاون جديد بين مروان بابلو وعزيز الشافعي الفترة القادمة

مروان بابلو وحسن الشافعي

وبعدما تداول رواد التواصل الإجتماعي، هذا الخبر، كانت التعليقات عليها كالتالي: السنادي هياخدها ليه يجماعة، وقال تعليق آخر: هيدس عمرو دياب، وتعليق يقول: هو دة هرم بقا.

ومن الجدير بالذكر، أن ذكر مغني الراب مروان بابلو في حفلته التي تمت يوم الأحد الماضي في الاسكندرية، مقطع من تراك مغني الراب موسكو “ماركة دولي” وعلى إثر ذلك خرج موسكو عن صمته ووجه رسالة لبابلو عبر انستجرام.

خلاف مروان بابلو وموسكو

وقال بابلو خلال الحفل: كان فين الكاس قبل ماغني راب دلوقتي تغنوا للكاس والدروي، والذي اعتبره الجمهور “نكش” صرح من بابلو إلى موسكو، ورد موسكو على ذلك عن طريق خاصية ستوري، بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وقال موسكو لـ مروان بابلو: يا عم كاس، دوري، سوبر، انت مضايق نفسك ليه؟ فهمني ابلع ريقك يا صاحبي الله يسترها عليك، عشان مضايقكش بجد، بطل حزق وانا بحبك.

حفل مروان بابلو بالاسكندرية

وطلب مغين الراب مروان بابلو من جمهور حفلته أمس في الإسكندرية، الوقوف دقيقة حدادا على روح شهداء سيناء، الذين استشهدوا على يد جماعة إرهابية.

واستحدث منظمو الحفل منطقة مخصصة للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور، لتوفير مساحة آمنة ومستقلة لجمهور بابلو من الجنس اللطيف، في تجربة تطبق لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

وأشعل بابلو الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب بالإضافة الى اغنيته الجديدة "بربري" التي أطلقها مؤخرا وحقق تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة الى أغاني البومه الأخير "غابة"، من بينها "كنترول" و"الحب فين" و"دون" و"أتاري"، وأغنية الألبوم الرئيسية التي كسرت حاجز 21 مليون مشاهدة.