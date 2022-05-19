نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً.. تسجيل رقم التليفون في موقع دعم مصر 2022 لأصحاب البطاقات التموينية وبونات صرف الخبز tamwin.com.eg في المقال التالي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة قيام المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني بتسجيل رقم التليفون الخاص بهم من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني والذي تم تصميمه من أجل تقديم العديد من الخدمات التموينية الإلكترونية، وأعلنت الوزارة بأنه يجب على الجميع الالتزام بتلك القرارات والتسجيل حتى لا يتعرض أي شخص إلى حذفه من قوائم المستفيدين من الدعم التمويني، ولذلك نعرض لكم خلال المقال كل ما يخص التسجيل والذي يعد بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم مقابله، حيث كل ما تحتاج إليه هو توفر خدمة الإنترنت سواء على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
تسجيل رقم التليفون في التموين 2022
وأعلنت الوزارة بأن ذلك القرار يشمل كل ما ظهر له رسالة تفيد بذلك على البون الخاص بصرف السلع التموينية أو الخاص بصرف الخبز، أما من لم يظهر لهم الرسالة فإن ذلك يعني أن رقمهم مسجل بالفعل وليسوا في حاجة لتسجيله مرة أخرى، أما من ظهرت له الرسالة يجب عليه تسجيله قبل يوم 30 يونيو المقبل، وذلك لعدم إيقاف صرف السلع لهم، وبعد التسجيل سوف يتم إيقاف الرسالة التي تظهر لهم على البون خلال 48 ساعة من إتمام التسجيل.
وأضافت الوزارة بأنها تتيح التسجيل من خلال مكاتب التموين في المحافظات المختلفة، حيث يمكن للمواطن الذهاب لمكتب التموين التابع له وإتمام خطوات التسجيل بنجاح، وذلك لكي يستطيع الجميع تسجيل أرقام هواتفهم سواء من خلال المكاتب أو الموقع الإلكتروني.
تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر
ولكي يتم التسجيل بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين واستهلاك الوقت والجهد يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني التي تتيحه الوزارة للمواطنين وبدون أي مقابل، حيث يمكنك إتباع الخطوات التالية:
- فتح موقع دعم مصر
- الدخول على “الخدمات التموينية”.
- الضغط على “تسجيل رقم المحمول”.
- تقوم بعد ذلك بإدخال رقم البطاقة التموينية المكون من (12) رقم.
- يتم كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح.
- سوف يتم إرسال رمز تأكيدي على الهاتف.
- قم بإدخال الرمز في الخانة المخصصة.
- سوف تصلك رسالة على الهاتف تفيد بإتمام التسجيل بنجاح.
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