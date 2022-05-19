قبل ما تتحذف من التموين.. رابط التسجيل برقم المحمول على البطاقات التموينة عبر موقع (دعم مصر)

قبل ما تتحذف من التموين.. رابط التسجيل برقم المحمول على البطاقات التموينة وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية ميزة جديدة وهي تتمثل في كيفية تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين موضحة الخطوات التي يجب اتباعها من أجل إتمام التسجيل، ويمكن لكل المستفيدين من التموين التسجيل من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني، حيث إنه سيتم ظهور رسالة على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهذه الرسالة تتضمن أنه يجب عليه تسجيل رقم الهاتف على الموقع وطريقة التسجيل سنوضحها فيما يلي.

طريقة وخطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المصري أن التسجيل برقم الهاتف متوفر وتم تمديد الفترة حتى يوم الثلاثين من يونيو 2022م والخطوات تتمثل كالآتي:-

من خلال زيارة موقع دعم مصر الإلكتروني على الرابط الخاص به www.tamwin.com.eg ومن خلاله قم بتسجيل دخول على حسابك أو عمل حساب جديد.

ومن خلاله قم بتسجيل دخول على حسابك أو عمل حساب جديد. بعد تسجيل الدخول قم بالنقر على “الخدمات الإلكترونية” والتي من خلالها يمكنك تسجيل رقم بطاقة التموين الخاصة بك وكل البيانات الأخرى المطلوبة ومنها رقم الهاتف المحمول.

وفي النهاية سيتم إرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول تفيد تمام التسجيل وأن رقمك سيتم تسجيله على بطاقة التموين.

ولكن قد تواجهك بعض المشاكل إذا كان رقم هاتفك غير مسجلًا باسمك المكتوب على بطاقة التموين.

ففي هذه الحالة لا يتم قبول الطلب ويجب الذهاب وتسجيله باسمك أو احصل على رقم جديد.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة تموين

وأعلنت وزارة التموين المصرية عن بعض المستندات الرسمية المطلوبة والواجب توافرها حتى يحصل المستفيد على خدمة التموين والاستفادة من مميزاتها وكانت الأوراق المطلوبة كالآتي:-