عوض تاج الدين: لدينا كميات كبيرة من اللقاحات واقتربنا من تطعيم 40 مليون مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:23 صباحاً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في السنوات الماضية للحصول على لقاحات كورونا، مشدددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية إتاحتها.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء: "لدينا كميات كبيرة من اللقاحات، سواء الاحتياطي لدينا أو تدفق لهذه اللقاحات، ويجب أن يحصل المواطنون على الجرعتين".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "كمية اللقاحات التي مُنحت للمواطنين حاليا تخطت الـ85 مليون جرعة، وعدد من جرى تطعيمهم كبير جدا واقتربنا من 40 مليون مواطن، وبعض الفئات حصلت على الجرعة المعززة، فبعد مرور فترة زمنية محددة على تلقي جرعتين يقل التأثير القوي للقاحات".

وقال عوض تاج الدين، إن مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع الحالات الصحية الحادة والعاجلة وقوائم الانتظار، موضحًا أنّ الحالات الباردة –التي يمكنها الانتظار لتلقي العلاج- في بعض الدول المتقدمة قد تنتظر 18 شهرا.

وأضاف تاج الدين: "حتى الأسبوع الماضي، قدمت الدولة المصرية لملايين المواطنين، العلاج والتدخلات الطبية المختلفة والوسائل التشخيصية، وبلغت التكلفة على الدولة نحو 9.9 مليارات جنيه".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التعامل مع قوائم الانتظار يتم وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه أيضا باستكمالها للقضاء على قوائم الانتظار، والاستفادة من القدرات الطبية والاماكن التي تقدم الخدمة، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية التي لديها امكانيات هائلة والقطاع الخاص.