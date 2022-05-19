محافظ بورسعيد يطمئن على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بشكل طبيعى وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أية معوقات.





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