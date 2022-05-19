البيئة تؤكد دور شركاء التنمية فى دعم مشروعات استراتيجية تغير المناخ 2050

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد آخر مستجدات جهود مصر فى ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر فى ملف المناخ والأهداف الوطنية فى مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمى، وتراعى أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لاعلانها قريبا.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج فى إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك فى عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ومنها مشروع انتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليار دولار أمريكى من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى فى قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون فى إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.

وفيما يخص رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، أوضحت وزيرة البيئة أنه مؤتمرا للتنفيذ بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات خاصة فى مجال التمويل إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو COP26، واعلان مضاعفة تمويل التكيف، مما يتطلب بحث آليات تحويل هذه التعهدات إلى اجراءات تنفيذية، وضمان تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل، فبالرغم من الحرص على توفير تمويل 100 مليار دولار أمريكى للمناخ طبقا لاتفاق باريس، فإن مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه فى ظل عدد من المعوقات من اجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة.

وأضافت الوزيرة أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية فى مجال المناخ سواء فى التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، فى ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء فى اجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التى يشهدها العالم، لذا نحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة فى مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التى يتم تجربتها فى المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، حيث يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات فى اتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى المبادرات التى تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 لاطلاقها، والتى تعنى بعدد من الموضوعات ومنها التمويل والأمن الغذائى والطاقة والتحول للطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجى وربط الطبيعة بالمناخ، خصوصا فى ظل تبنى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجى 2050 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى COP 15 فى سبتمبر القادم، إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ المقبل COP27 يهتم على المستوى السياسى برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التى تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.

وأكد الدكتور امبرويز فايولى نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبى المعنى بالمناخ، على دعم جهود مصر فى ملف المناخ على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى، ورئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 والعمل على تحقيق تقدم فى مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة فى مجالات التصدى لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجى واطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجى 2050، خاصة فى ظل جهود البنك لدعم هذا الملف فى مؤتمر جلاسكو COP26، والسعى لاستمرار الدعم فى مؤتمر المناخ المقبل COP27.

وبحث الطرفان آليات التعاون فى مجال الحد من المخلفات البلاستيكية فى ظل المبادرة الأوروبية "محيط نظيف"، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذى أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات اعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والاسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التى أعلنها رئيس الوزراء فى عدد من المجالات منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربى والمخلفات.

وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبى إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوى لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث وقع رؤساء بنك التنمية الآسيوى (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP26 تحدد مجالات التعاون فى آسيا والمحيط الهادئ خلال الخمسة أعوام القادمة، للعمل على التمويل المشترك للمشاريع وأنشطة المساعدة الفنية التى تركز على العمل المناخى والاستدامة البيئية، بما فى ذلك فرص التعاون فى مشاركة القطاع الخاص.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون فى تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنسانى والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجى والمناخ، ودعم مصر فى تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.