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ويحتوى المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة، والتى من بينها " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة، على أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام.
واشتمل المعرض على سلع بأسعار أقل من السوق الخارجى بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.
وجاء هذا المعرض فى إطار مساهمة وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة فى عملية التمكين الاقتصادى للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة فى التمكين الأسرى ولتحقيق دور هام فى برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة فى كافة المجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح المعرض الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة بجامعة حلوان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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