افتتاح المعرض الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة بجامعة حلوان (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان معرضها الأول "الحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب"، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية.





ويحتوى المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة، والتى من بينها " مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة، على أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام.

واشتمل المعرض على سلع بأسعار أقل من السوق الخارجى بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 40%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.

وجاء هذا المعرض فى إطار مساهمة وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة فى عملية التمكين الاقتصادى للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة فى التمكين الأسرى ولتحقيق دور هام فى برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة فى كافة المجالات.