محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد صربى تطوير التبادل السياحى

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة جنوب سيناء، فى بيان اليوم الخميس، أن الوفد يضم السفير الصربى فى القاهرة، وعمدة مدينة نيش، وعمدة مدينة سيكوبانيا، ورئيس شركة مطارات صربيا، ومفتى بلجراد، وممثلى الكنيسة فى صربيا، وعدد من رجال الإعلام والسياحة.

واستعرض المحافظ كافة المزارات السياحية بالمدينة، ومقوماتها وأنواع السياحة المتعدده بها، وتمتعها بالطقس المشمس طوال العام، فضلا عن الأمن والأمان الذى يلمسة كل زائر لمدينة السلام، مشيرا إلى أن المدينة تمر بمرحلة تطوير بكل مرافقها فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولى للمناخ نوفمبر المقبل.

وأعربت عمدة نيش، عن انبهارها بجمال المدينة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة على تطوير التبادل السياحى بين البلدين.