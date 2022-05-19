سعفان لمفوض الاتحاد الأوروبى: انخفاض معدل البطالة فى مصر إلى 7.2%

جدة - نرمين السيد - حيث يعقد بقصر الكونجرس بالمدينة المغربية - مراكش، وذلك لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبى ووزارة القوى العاملة فى مجال التدريب من أجل التشغيل ، لتوفير فرص عمل للشباب على مهن المستقبل وريادة الأعمال.

كما تطرق اللقاء إلى التعرف على استراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقتها مصر مؤخرا لخلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثمارى والاقتصادى وتخدم البيئة فى نفس الوقت، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى من القمح ، وتصنيع الغاز فى مصر.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بمفوض الاتحاد الأوروبى الوفد المرافق له، مؤكدا رغبة الوزارة فى التعاون معا فى مشروعات مشتركة تسهم فى توفير فرص عمل للشباب المصرى.

من جانبه استفسر مفوض الاتحاد الأوروبى عن عددا من النقاط منها رؤية وزارة القوى العاملة فى توفير فرص عمل للشباب، والطاقة الشمسية، والاكتفاء الذاتى من القمح، والبترول والغاز الطبيعى، والتدريب من أجل التشغيل.

وقال وزير القوى العاملة - ردا على استفسار مفوض الاتحاد الأوروبى- إن هناك مؤشر من خلال المؤتمر العالمى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يؤكد انخفاض معدل البطالة فى مصر إلى 7.2% فى الربع الأول من عام 2022، بعد أن كان 7.4% فى الربع الأخير من 2021، مرجعا ذلك إلى استمرار الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية التى استوعبت عدد كبير من العمالة التى وفرت أكثر من 5 ملايين فرص عمل.

وأضاف الوزير أنه هناك آليات أخرى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال وزارة القوى العاملة، تمثلت فى التدريب على تطوير مهارات الشباب من خلال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، لإعداد الشباب لوظائف المستقبل، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبى مختلف عن البرامج المعتادة وذلك بعد أن اتجهت الدولة المصرية إلى التحول الرقمى الذى تعتمد عليه فى تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة" لتطبيق الحلول التكنولوجية فى قطاعات ومشروعات الدولة.

وأوضح الوزير أنه فى هذا الإطار تركز الوزارة على الصناعات اليدوية فى قرى الصعيد والمحافظات التى تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وفى نفس الوقت يمكن ترويج وتصدير تلك المنتجات عالميا.

وحول التدابير التى تتخذها مصر من أجل توليد كهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية، قال سعفان إن مصر اتخذت خطوات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية، حيث أنشئت أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، فضلا عن أنه أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، وتشجع الدولة المستثمرين فى هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى المشروع 2 مليار دولار، ويساهم فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وحول إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى، أشار وزير القوى العاملة إلى أن قطاع البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية شهد تحولات جذرية ونقلة نوعية فى السنوات الأخيرة، فى ضوء توجهات الدولة المصرية بالإسراع فى خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات، وحققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى واتجهت للتصدير، ويستهدف القطاع ، تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجارى تنفيذها، والتى من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيا.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة المصرية من التحول إلى الوظائف الخضراء من خلال استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل فى اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديدة خضراء فى مصر، تركز على دمج الأبعاد البيئية فى الخطط والسياسات التنموية، حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والمراكز البحثية لتحقيق طفرة فى عدد من المشروعات الصديقة للبيئة فى مصر.

وحول تدابير الأمن الغذائى فى مصر، أكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ أكبر مشروع قومى لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص التكلفة الضخمة من الغذاء على مدار الأربع سنوات الماضية، وتمتلك مصر مخزونًا إستراتيجيًا من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفى حتى نهاية العام.

وفى ختام اللقاء أكد نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبى المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، استعداد الاتحاد إقامة شراكة أوروبية مع الوزارة من أجل توفير التدريب من أجل التشغيل لتوفير فرص عمل للشباب المصرى.