أبرزها يونيسف.. «الرعاية الصحية» تبحث مع 3 جهات دولية التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - واستعرض الاجتماع، جهود هيئة الرعاية الصحية فى التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية باحترافية، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، إضافة إلى جهود الهيئة للتعاون والشراكة مع المنظمات والجهات الدولية والشركاء الدوليين.

وناقش الاجتماع، سبل التعاون لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، ومبادرة حياة كريمة، بما يتفق مع رؤية الدولة وأهدافها الاستراتيجية فى بحث الاستفادة من كل الفرص لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى قطاع الرعاية الصحية 2030.

وتناول الاجتماع، تعزيز التعاون فى مجال صحة المرأة والطفل، من خلال تدريب الفرق الطبية، على التعامل مع الأطفال وتوعية أسرهم بالطرق السليمة للتعامل معهم، بهدف إخراج جيل صحى قادر على بناء المجتمع والحفاظ على ثرواته ومقدراته.

وتطرق الاجتماع، إلى بحث سبل التعاون فى مجال الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل النظام الإلكترونى للإحالة إلى مستويات الرعاية المتقدمة، فضلا عن تنظيم ورش تدريبية للأطباء بمراكز ووحدات طب الأسرة حول التطبيق الصحيح لبرامج صحة المرأة والجنين وصحة الطفل، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وناقش الاجتماع، أهمية التعاون لتبادل الخبرات والمعرفة لتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية السليمة، والقادرة على مواجهة الأزمات وتقليل المخاطر على الجميع فى منشآت العمل أثناء حالات الطوارئ المستقبلية، بهدف حماية سلامة العاملين وصحتهم، ودعم استمرار العمل ومنع الأزمات بالتنبؤ بها وإدارتها قبل وقوعها.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال الرعاية الصحية والعلاجية المتقدمة، والتحول الرقمى للخدمات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتدريب مقدمى الخدمة، بما يضمن تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتابع: أن مشروع التأمين الصحى الشامل يستهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميا، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصرى، وتوفير حياة كريمة له.

ومن جانبه، أشاد الوفد الدولى رفيع المستوى بالجهود المبذولة بهيئة الرعاية الصحية لتطور الرعاية الصحية بمصر والارتقاء بها، مؤكدين حرصهم على تقديم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية بما يحقق أهدافها الإستراتيجية نحو ضمان علاج كل المصريين بجودة عالمية، ومتطلباتها التنموية فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر.

وأكد جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، على دعم اليونيسف لبرامج صحة الأطفال ورعاية الأمهات بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وأضاف إبراهيم العافية، مدير قطاع التعاون بسفارة الإتحاد الأوروبى فى مصر، أن الاتحاد الأوروبى ينوى تقديم حزمة من المنح لدعم نقل الخبرات لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتابع إريك أويشسلين، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، أن منظمة العمل الدولية على أتم الاستعداد لتعزيز جهود الدولة لضم العاملين بالقطاع الخاص وغيرالرسمى للاستفادة بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.

? شارك اللقاء من الهيئة العامة للرعاية الصحية:-

■ د. مجدى بكر - مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية.

■ د. أحمد عاطف - مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولى بالهيئة.

■ د. رضوى إمام - مدير إدارة المبادرات والتوعية الصحية.

وضم الوفد الدولى رفيع المستوى:-

■ الدكتور فظلول حقى - نائب ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر.

■ الدكتور ماركو ميجيوريلى - مدير قسم التنمية البشرية والاجتماعية بسفارة الإتحاد الأوروبى.

■ الدكتورة نيفين دوس - مدير برنامج الصحة بمنظمة اليونيسيف.

■ السيد عادل نبهان - مدير برامج الصحة والحماية الاجتماعية بسفارة الاتحاد الأوروبى.

■ الدكتورة نجلاء عرفة - مدير مساعد برنامج التغذية باليونيسيف.

■ السيد ريكاردو إييرا - مسئول الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية.

■ السيد أية جبر - منسق وطنى للحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية.