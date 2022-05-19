انتظام امتحانات النقل الثانوى الأزهرى بشمال سيناء دون شكوى

جدة - نرمين السيد - وأكدت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان، اليوم الخميس، انتظام الامتحانات وبدون أى شكوى، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال اليوم.

ولفت البيان، إلى أن الامتحانات تتم بشكل منظم، وأنه يتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهى العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الأسئلة واصفا إياها بأنها فى مستوى الطالب المتوسط.

يشار إلى أن امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الثانوية الأزهرية ومعاهد القراءات بشمال سيناء للصفين الأول والثانى قد بدأت يوم السبت الماضى.