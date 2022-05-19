«الصحة» تستقبل 70 مقترحا من الشباب عن تطوير المنظومة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن النموذج الإلكترونى يتيح الفرصة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الصحية، مشاركة مقترحاتهم عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم من خلال المنشآت التابعة للوزارة، كما يتيح لطلاب الجامعات فى تخصصات الرعاية الصحية، وشباب العاملين بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، مشاركة أفكارهم فى تطوير المنظومة الصحية والنهوض بها.

وأوضح «عبدالغفار» أن تفعيل هذا النموذج يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على الاستثمار فى أفكار الشباب، للارتقاء بالخدمات الصحية ومقدمى تلك الخدمات؛ ليكون بمثابة منصة إلكترونية لمشاركة أفكار ومقترحات الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن الأفكار والمقترحات المرسلة يتم تقييمها مبدئيا بناء على محتوى المقترح أو الفكرة واكتمال عناصرها، وارتباط الفكرة أو المقترح بالقطاع الصحى، بالإضافة إلى حداثة الفكرة، لافتًا إلى أنه يتم التقييم النهائى للأفكار مع الأخذ فى الاعتبار معايير عدة، منها (المعايير القانونية، إمكانية تطبيق الفكرة، ومدى الابتكار، والاستدامة فى الفكرة، والفئات التى تستهدفها الفكرة).

ولفت «الطيب» إلى أنه يمكن للشباب تقديم مقترحاتهم على المنصة من خلال الرابط التالى من هنا ليتم مناقشة المقترحات والنظر فى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تمكين مقترحى تلك الأفكار من المشاركة فى التنفيذ تحت إشراف الجهات المختصة، وذلك بهدف استغلال الأفكار الابتكارية للشباب ومشاركتهم فى النهوض بالمنظومة الصحية.

وذكر «الطيب» أن النموذج الإلكترونى يستهدف الوقوف على التحديات التى قد تواجه المواطنين فى الحصول على الخدمات الطبية، كما يتيح مشاركة الأفكار للمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة مقدمى الخدمات الصحية، وتطوير منظومة الميكنة، والارتقاء بالبحث العلمى، والتدريب، وتطوير المنظومة الإدارية، بما ينعكس على رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.