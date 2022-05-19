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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698686/زوجة-تقتل-زوجها-في-مشاجرة-بينهما-بسبب-نصف-منزل-بالبلينا

لقى عامل مصرعه على يد زوجته، إثر حدوث مشاجرة بينهما عقب رفض الزوجة إعادة ملكية نصف منزل، لزوجها كان قد سبق وتنازل لها عنه، بدائرة مركز البلينا وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد تلقيه بلاغًا بمصرع أحد الأشخاص داخل منزله بدائرة المركز. انتقل ضباط البحث الجنائي إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة "ع . م" 79 عامًا، عامل، مُسجاه على أريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود جروح بالوجه والرأس، وتم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

حدوث مشادة كلامية بين المُتوفى

وبتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المُتوفى وزوجته المدعوة "ص" 39 عامًا، ربة منزل، تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب رغبة زوجها المجني عليه في استرداد ملكية نصف المنزل الذي يقيمان فيه والذي سبق وأن قام منذ فترة بالتنازل عنه لها ورفضها ذلك، فقامت خلال المشاجرة التي حدثت بينهما، بدفعه أرضًا مما أدى إلى وفاته.

جهات التحقيق المختصة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولذات السبب.