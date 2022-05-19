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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698684/50-ألف-جنيهالشباب-والرياضة-توافق-على-طلب-ألفت-المزلاوي-لتوفير-دعم-مالي-لنادي-أهلي-المنشأة

وافقت وزارة الشباب والرياضة، على توفير دعم مالي لنادي "أهلي المنشأة الرياضي بمبلغ 50 ألف جنية، للصرف عبى الانشطة الرياضية بالنادي.

دوت الخليج

50 ألف جنيه..الشباب والرياضة توافق على طلب ألفت المزلاوي لتوفير دعم مالي لنادي «أهلي المنشأة»

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة ألفت المزلاوي ، عضو مجلس النواب، لوزير الشباب والرياضية، بشأن الموافقة على صرف دعم مالي لنادي أهلي المنشأة الرياضي بمحافظة سوهاج، للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بالنادي، فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياسة المتضمنة الارتقاء بكافة البينات الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهى المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تناقش الجلسة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.