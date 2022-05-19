انت الان تتابع تفاصيل خبر «الشباب والرياضة» تقيم احتفالا رسميا لأعضاء «الوادا» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698683/الشباب-والرياضة-تقيم-احتفالا-رسميا-لأعضاء-الوادا

أقامت وزارة الشباب والرياضة، احتفالًا رسميًا لأعضاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ويتولد بانكا رئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات"الوادا"، رودني سويلجر مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وأعضاء مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واعضاء المكتب التنفيذي، مجلس ادارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".

دوت الخليج

أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة عندما تصبح نظيفة وخالية من المنشطات

وألقى الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، كملته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ووجه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، متمنيًا له النجاح والتوفيق لاجتماعات المجلس وما سيخرج عنها من قرارات وتوصيات، كما نقل تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، وتمنياته للحضور طيب الإقامة في بلدهم مصر.

وأضاف وزير الآثار: «إننا ندرك أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة خاصة عندما تصبح نظيفة وخالية من المنشطات، تلك الأمور التي دائماً ما تعكر صفو الأهداف السامية ممثلةً في رياضة نظيفة خالية من المنشطات، والتي تسعى الرياضة إلى تحقيقها، في التقارب بين الشعوب والتكامل بين الثقافات والحضارات، فضلاً عن مساهمتها التي أضحت تمثل رقماً معتبراً على خريطة الاستثمارات العالمية وبرامج التنمية الشاملة التي تسعى إلى مختلف الدول والحكومات إلى تحقيقها».

ولفت إلى أهمية تلك الاجتماعات قائلًا: «نلتقي اليوم في واحدة من أهم الاجتماعات والأحداث التي دائماً ما تترقبها الأسرة الرياضية الدولية، وهي اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، والتي تستضيفها مصر لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وللمرة الثانية في تاريخ القارة الإفريقية».

ولفت وزير السياحة والآثار في ختام كلمته، إلى أن استضافة مصر لتلك الاجتماعات تأتي في ظل الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية من مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية، وفى المقدمة منها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهى استضافة نشرف بها كثيراً لتضاف بذلك إلى سجل الدولة المصرية المضئ والحافل بالإنجازات في المجال الرياضي وفى شتي المجالات خلال الفترة الحالية.

وزير الرياضة يوجه الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه اللامحدود للرياضة المصرية

ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بضيوف مصر في أحد أهم المعالم الأثرية بمصر، قبيل انطلاق اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا، واجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة والتي تستضيفها مصر»، مقدمًا الشكر لرئيس الجمهورية علي دعمه اللامحدود للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وكافة أطراف المنظومة الرياضية.

مضيفاً: «إن التطور والازدهار للمجال الرياضي على غرار ما تشهده الدولة المصرية من تنمية وتقدم في شتى المجالات، فضلاً عن توجيهات الرئيس للحكومة المصرية بشأن استضافة مختلف البطولات والفعاليات والأحداث الدولية الكبري، ومنها استضافة اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذي "الوادا" والعمل على تنظيم تلك الفعاليات والأحداث على أعلى مستوى وتحقيق النجاح لها على كافة الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية.

مصر حققت خطوات جادة وفاعلة على صعيد مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي

ولفت «صبحي» إلى أن مصر حققت خطوات جادة وفاعلة على صعيد مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي من خلال الدعم الكامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، في أداء عملها وتحقيق رويتها والتنسيق معها في تنفيذ خططها لمكافحة المنشطات رياضياً ومنها «تنفيذ حملة توعية مكبرة علي مستوي جميع المحافظات في ضوء نشر الوعي بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية علي النواحي النفسية والصحية وعواقبها القانونية علي الرياضيين، اهتمام اللجان الطبية التابعة للاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية بظاهرة مكافحة المنشطات وتوعية اللاعبين واللاعبات بقائمة الأدوية والعقاقير المحظورة رياضيا أو استخدام اي وسيلة اخري ممنوعة».

أضاف الدكتور اشرف صبحي: «إن من تلك الإجراءات أيضا أخذ عينات من اللاعبين المشاركين في مختلف المنافسات علي مستوي الجمهورية، وفق آليات عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وفي ضوء مكافحة المنشطات وتوقيع العقوبة القانونية علي من يثبت إيجابية عينته، متابعة المعمل المصري للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة المصرية بالمركز الطبي العالمي والحاصل علي الاعتماد الجزئي الدولي لتحليل عينات الدم والمجهز باعلي الإمكانيات وأحدث الأجهزة الطبية والمعامل وفي انتظار الاعتماد الدولي للمعمل والذي يأتي في في إطار جهود الدولية المصرية لدعم المنظومة الرياضية ومواكبة احدث التطورات العلمية والبحثية في مجال مكافحة المنشطات».

رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يشيد بالبنية الإنشائية الرياضية داخل مصر

ومن جهته، أشاد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بالبنية الإنشائية الرياضية داخل مصر، والتي جعلت مصر قبلة للاتحادات الرياضية الدولية لإقامات البطولات الدولية، مثنياً علي حسن استضافة مصر لاجتماعات الوادا وحرصها علي توفير وتذليل كافة العقبات لخروج الاجتماعات بصورة مميزة.

وفي كلمته، وجه الدكتور نبيل حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمساندته الدائمة للمنظمة، وحرصه علي استضافة اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لأول مرة بمصر، كإنجاز جديد يضاف للمنظومة الرياضية المصرية.