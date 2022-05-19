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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698678/أيمن-أشرف-يغيب-عن-مباراة-الأهلي-وإنبي-المقبلة

تأكد غياب لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أيمن أشرف عن مواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري المممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أيمن قد شارك في تعادل الأهلي سلبيًا أمام البنك الأهلي في مباراة الجولة التاسعة عشر التي أقيمت مساء أمس على ملعب استاد المقاولون العرب.

وأكد الجهاز الإداري بالنادي الأهلي أن أشرف سيغيب عن مباراة المارد الأحمر المقبلة لتراكم الإنذارات بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة الليلة.

وكان أمين عمر حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه أشرف بعد تدخل قوي على موسى دياورا، فيما سبقه انذارين خلال مباراتي المقاولون العرب والمصري.

يذكر، أن الأهلي سيواجه إنبي مساء السبت المقبل في اطار مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي فريقي الأهلي والبنك الأهلي قبل مباراة اليوم فى 4 مواجهات، فاز النادي الأهلي في مباراة وحيده، وحضر التعادل في 3 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري

ويسعي النادي الأهلي في حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم من غريمة التقليدي نادي الزمالك، حيث يحتل المارد الأحمر 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.