دعاء عريبي تحصل الموافقة لتوصيل الكهرباء لمنطقة العجيزى بطنطا..بعد استيفاء المستندات المطلوبة

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698677/دعاء-عريبي-تحصل-الموافقة-لتوصيل-الكهرباء-لمنطقة-العجيزى-بطنطابعد-استيفاء-المستندات-المطلوبة

أكدت وزارة الكهرباء، من خلال كتـاب الشركة القابضة لكهربـاء مصر رقم ٤٩٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۳/٢٤، والذي تضمن أن المناطق لبعض الشوارع بمنطقة العجيزي بطنطا، محل الشكوى تستمد التيـار مـن عـدد (۳) محولات كهرباء بإجمـالـي قـدرات (۱۳۰۰ ك.ف.أ) ونسبة تحمـيلهم لا تتعـدى E وهـي فـي الحـدود المسموح بها فنياً ويمكن استيعاب أحمال جديدة عليها.

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دعاء عريبي تحصل موافقة توصيل الكهرباء لأهالي منطقة العجيزى بطنطا..بعد استيفاء المستندات المطلوبة

جاء ذلك بناء على طلب النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص حول عدم زيادة قدرة المـحـول الكهربائي الموجود حاليـا وعـدم توصيل الكهرباء لأهالي منطقة العجيزى بطنطا محافظـة الغربيـة لكـل مـن الشـوارع الآتية: شارع محمد جبريل - شارع الشهيد رجب البـدران - شارع ٢٥ بناير - شارع البهنسي الصواف - شارع الشهيد اللواء البطران - شارع عبدالعال الحداد".

وأوضحت الشركةأن توصيل التيار الكهربائي لبعض أهالي المناطق المذكورة، فإنه لا مانع لدى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من توصيل التيار بعد التقدم بطلبـات رسمية واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، وسداد المقايسات اللازمة، وذلك طبقاً لقواعد التوصيل المعمول بها بشركات توزيع الكهرباء والصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

تجدر الإشارة إلي أن ، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدم واجب العزاء في وفاة الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، صباح اليوم بمقر السفارة في القاهرة، حيث استقبلت الوفد السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وضم الوفد النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، أمين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

وشارك في تقديم واجب العزاء النائب محمود القط، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عزمي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية.