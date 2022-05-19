انت الان تتابع تفاصيل خبر لتفاديه عربة كارو.. سيارة نقل تصطدم ملاكى وعمود إنارة بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698664/لتفاديه-عربة-كارو-سيارة-نقل-تصطدم-ملاكى-وعمود-إنارة-بالغربية

شهدت عزبة توما التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل، بعمود إنارة وسيارة ملاكى بسبب تفادي السائق عربة كارو قطعت الطريق بصورة مفاجأة، وانحرفت مسارها للحارة المعاكسة .

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مامور قسم ثان المحلة، بورود بلاغات من الاهالى تفيد بحادث مروع امام عزبة توما، حيث أصطدمت سيارة نقل ثقيل فى عمود إنارة، وسيارة ملاكى، ما أدى الى توقف الحركة المرورية .

عربة كارو قطعت الطريق بصورة مفاجأة

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى محل البلاغ، وبالتحقيق فى الحادث تبين ان سائق السيارة النقل كان يفادى عربة كارو قطعت الطريق بصورة مفاجأة وانحرفت السيارة النقل الى الطريق المعاكس، واصطدمت بعمود انارة وسيارة ملاكى، ما ادى الى اصابة السائق .

وتم نقل المصاب الى مستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، ورفع اثار الحادث وعودة الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة .