اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق فعاليات حملة طرق الابواب ”احميها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا الامس الاربعاء الموافق ١٨مايو٢٠٢٢بحملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان"

في قرى القلمينا – الوقف /مراكزالوقف / مدن قنا إلى المحافظة

في قرى السمطا قبلى – السمطا بحرى – العطيات – نجع عزووز /مراكز دشنا / مدن قنا المحافظة

في قرى المحارزة – الرواتب /مركز ابوتشت / مدن قنا المحافظة

، واستهدفت عدد 3072 سيدة / 1459 رجل / 4640 طفل باجمالي 9171 مستهدف بمشاركة عدد 50 رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية