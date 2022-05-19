حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 20-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:25 صباحاً - حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-5-2022

عليك مواجهة مشاكلك وعدم الهروب من المسؤوليات التي تفرض عليك، قد تشعر ببعض الضغوطات في العمل، حاول ان تخفف من تناول المنبهات والمنشطات حتى تتمكن من الحصول على قسط كافي من النوم، حاول ان لا تتصرف برعونة في العمل، وتصرف بعقلانية وابتعد عن التسرع والعصبية

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-5-2022

اهتم بالنتائج وليس ببعض التفاصيل التي لا داعي لها، حان الوقت من اجل العمل بشكل جدي على هدفك، تتعامل مع العراقيل التي تظهر شكل مفاجئ بطريقة احترافية تزيد من اعجاب المسؤولين بك في العمل، هناك الكثير من الأمور التي بحاجة لحل حاول أن لا تهملها ابدا/ علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد جدا

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-5-2022

عليك التعامل بمرونة اكثر مع الزملاء، لا تدقق على كل امر قد يطرأ بشكل مفاجئ، تفكر البدء بنظام غذائي يساعدك على الحفاظ على صحتك وخسارة بعض الوزن، تتلقى العديد من الاتصالات في الفترة المقبلة التي تدور جميعها حول مستقبلك المهني، استمع لبعض النصائح حولك وانتبه من غيرة بعض الزملاء

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 20-5-2022

الكثير من الاجتماعات والرسائل الالكترومنية والمكالمات التي عليك انجازها في العمل، تحاول ترتيب وقتك لانجاز كل هذه المهام وهو ما تتمكن من فعله، عليك منح العائلة المزيد من وقتك، لا سيما انك كثير الانشغال عنهم في هذه الفترة، قد تواجه بعض العراقيل مع الشريك علية احتوائه وفهم ما يزعجه

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20-5-2022

حاول ان تخفف من عصبيتك وانفعالك على بعض الامور غير الضرورية، ليس كل نقاش يستحق منك الانفعال وخوض الجدال العقيم، تبحث عن فرص عمل جديدة من اجل تطوير نفسك وتحسين وضعك المادي، يحضر لك الشريك مفاجأة كبيرة تشعرك بالسعادة وحبه الكبير لك، حاول ان تخفف من السهر المبالغ به

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-5-2022

لا تتسرع في اتخاذ اي قرارات مصيرية تتعلق بالعمل في هذه الفترة، بعض الامور التي تزعجك قد تحل من تلقاء نفسها دون تسرع منك، ادرس اي عرض يقدم لك، وحاول طلب النصيحة من بعض المقربين واصحاب الخبرة، انتبه من التعرض لعملية نصب قد تضعك في موقف مالي صعب جدًا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-5-2022

أنت دائم التسرع، والأحكام التي تصدرها على من حولك عادة ما تكون مجحفة وظالمة، التعامل مع كل ما يطرأ على انك الضحية ومن حولك هو الجناة قد يجعلك تخسر الكثير من الأصدقاء والفرص، لديك الكثير من الأخطاء التي عليك تحسينها، تخطط لقضاء وقت مع بعض الزملاء القدامى، انتبه لبعض الكلمات التي قد تخرج منك

حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-5-2022

يوم ليس جيد ابدا على الصعيد العملي، الكثير من الايميلات والرسائل التي تحمل بعض الأخبار غير السعيدة، يعلق احد الزملاء على ادائك وطريقتك في العمل، تتخذ قرار سريع جدا اما المضايقات المهنية التي تتعرض لها، ليس لديك اي طاقة لتحمل المزيد من هذه المضايقات والضغوطات، يساندك الشريك في هذه المرحلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-5-2022

بعد فترة من الضغوطات تتطور الامور بشكل مفاجئ ولافت لصالحك، تكتشف لاحقًا ان هذه التطورات الايجابية سببها أحد الاشخاص، حيث انه عمل على دعمك ومساعدتك دون ان تدري، تشعر بالامتنان الشديد له وتفكر بشكره على طريقتك الخاصة، انتبه لصحتك وحاول ان تراجع الطبيب في حال شعرت بالتعب

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-5-2022

فترة مناسبة جدًا من احل توطيد علاقتك ببعض الاصدقاء وانهاء الخلافات القديمة، تتلقى بعض الدعوات لمناسبات اجتماعية وعائلية سعيدة، هناك خبر قد يشعرك ببعض الانزعاج والحزن، عليك تجاوز هذا الحزن والعودة بطاقة كبيرة للعمل، يعاني احد افراد اسرتك من مشكلة تتسبب لك بالكثير من الضغط النفسي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-5-2022

حاول ان لا تتدخل ببعض المحادثات غير الاحترافية في العمل، ليس كل ما يقال صحيحًا هناك من يحاول ان يجعلك تقلب على احد الزملاء، يجب عليك ان تتاكد دائمًا من الاخبار التي تصلك، قد تتعرض لموقف محرج بسبب تصرفك بطريقة خاطئة ازاء احد المواقف، تتلقى اتصال من صديق قديم