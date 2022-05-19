برودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - ووصفت "غانم"، خلال مداخلة إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، الأجواء بأنها "هتكون مضروبة فى الخلاط" فى إشارة إلى عدم استقرارها، مشيرة إلى أنه ابتداء من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة أقل من المعدل الطبيعى لهذه الفترة من السنة.
وتابعت أن درجة الحرارة المتوقعة يوم غد الجمعة ستكون 32 درجة مئوية، أما يوم السبت فستصل إلى 27 درجة مئوية، موضحة أن المواطن سيشعر بأجواء ربيعية خلال فترات النهار يومى السبت والأحد، وليلا سيشعر المواطنون بدرجة من البرودة.
ولفتت "غانم" إلى أن مصر تتأثر بالكتل الهوائية للدول المجاورة لمصر سواء الكتل القادمة من الجنوب التى تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة أو الكتل الهوائية القادمة من الشمال والتى تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
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