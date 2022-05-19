الصحة تطلق قافلة طبية مجانية فى صان الحجر بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وتستمر القافلة الطبية، اليوم وغدا، فى تقديم خدمات الكشف والعلاج مجانا بتخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

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