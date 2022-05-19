انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. «الصحة» تطلق قافلة طبية للعلاج المجاني بمحافظة الشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698674/اليوم-الصحة-تطلق-قافلة-طبية-للعلاج-المجاني-بمحافظة-الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس 19 مايو، وغدًا الجمعة 20 مايو.

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القوافل الطبية لوزارة الصحة

وتطلق وزارة الصحة والسكان، يوميًا، عدة قوافل بمختلف المحافظات، توفر الكشف والعلاج المجاني في العديد من التخصصات للمواطنين، كذلك تواجد صيدلية خاصة بالقوافل لصرف العلاج اللازم بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقرى والمناطق النائية الأكثر احتياجًا التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، تحت شعار «100 مليون صحة»

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية

وتوفر وزارة الصحة والسكان الكشف والعلاج المجاني في عدد من التخصصات الطبية هي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - القلب - الجلدية - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية

أوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشورها، إطلاق فافلة طبية اليوم الخميس 19 مايو 2022 بمحافظة الشرقية، في صان البحرية مركز صان الحجر، وتستمر لمدة يومين؛ لتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين بالمجان.

إطلاق 12 قافلة طبية

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، 12 قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، أمس الأربعاء وتستمر حتى اليوم الخميس 19 مايو، في 12 محافظة هم: «القاهرة - نساء وولادة - البحيرة - الغربية - الجراحة - المنوفية - مطروح - دمياط - قنا - بني سويف - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر -جنوب سيناء»، على مدار يومي 18 و19 مايو 2022.