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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698671/اليوم-نهائي-بطولة-كأس-الكؤوس-الإفريقية--لكرة-اليد-رجال-بين-الأهلي-والزمالك

يلتقي فريقي الأهلي و الزمالك ، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والمقامة حاليا في النيجر لكرة اليد رجال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً ، وتذاع عبر فضائية أون تايم سبورت.

فيما تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الانتصار على فاب الكاميروني بنتيجة 39 – 23 في الدور نصف النهائي.

وأستطاع النادي الأهلي حسم التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، وفي ربع النهائي فاز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله ، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.