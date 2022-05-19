نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 بالرقم القومي موقع وزارة التضامن الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويزيد البحث من قبل المتقدمين لحج قرعة الجمعيات الأهلية، عن نتيجة القرعة العلنية التي تم اجرائها الكترونياً ومركزياً في كل مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، وقد أشرفت على تنفيذها وزارة التضامن الإجتماعي، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين والنتيجة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة، إلى جانب موقع وزارة التضامن الإجتماعي.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

يزيد البحث حالياً بين العديد من المواطنين في مصر عن رابط اعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، خاصةً بعد إعلان نتيجة حج قرعة وزارة الداخلية وكشوف أسماء الحجاج الفائزين بمختلف المحافظات، ويهم المتقدمين لقرعة حج الجمعيات التعرف على نتيجة القرعة، وذلك بعد أن كانت وزارة التضامن الإجتماعي قد أعلنت في نهاية أبريل الماضي، فتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية، وفقاً للشروط المحددة في المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج مع إحدى الجمعيات الأهلية المعتمدة من وزارة التضامن الإجتماعي.

كان التقديم على قرعة حج الجمعيات الاهلية قد انتهى في 12 مايو الجاري، ومنذ اغلاق باب التقديم زاد البحث عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية ورابط النتيجة، وهو ما نوضحه تفصيلياً في المقال الحالي.

موعد اجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه من المقرر أن يتم اجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات الأهلية نهاية الأسبوع الجاري، حتى يتثنى للحجاج الترتيب والإستعداد قبل انطلاق موسم الحج، على أن يتم اجراء القرعة الكترونياً وبشكل علني، تحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعي وحضور ممثل عن كل محافظة.

رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022

يمكن الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022 بواسط الرقم القومي، من خلال رابط بوابة الحج الموحدة، ورابط وزارة التضامن الإجتماعي، من أجل التيسيير على المتقدمين في الإستعلام والتعرف على أسماء الفائزين، على أن تكون روابط إعلان النتيجة على النحو التالي:-

التواصل مع المؤسسة القومية لتيسير الحج

بمكن التواصل مع المؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال الخط الساخن، حيث توفر المؤسسة غرفة عمليات خاصة لإستقبال الطلبات التي ترد إليها والخاصة بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2022، ومن أجل توفير الدعم اللازم للمواطنين المتقدمين في قرعة حج الجمعيات، ويمكن التواصل من خلال رقم الخط الساخن للمؤسسة القومية لتيسير الحج (0237619909).

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم اجراءات الحج في مصر بشكل سنوي، يخضع لثلاث جهات، هي وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التضامن الإجتماعي، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجهات المسئولة، كوزارة الطيران والصحة والأوقاف.