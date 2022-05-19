الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عوان "الرئيس: مواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم والاستفادة المثلى من مؤسسات المنظومة الطبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى، وجه بمواصلة برامج التوعية من فيروس «كورونا» وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة.

وأشارت الأهرام إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة، وكذلك الوضع الحالى الخاص بفيروس «كورونا»، حيث أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الانخفاض الملحوظ فى رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام، وأن معظم الحالات التى يتم تشخيصها تعانى أعراضا بسيطة دون مضاعفات.

وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية، اطلع الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة، موجها بالاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى مؤسسات المنظومة الطبية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسى تابع سير العمل بكل من مبادرة تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات، ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات فى هذا الصدد، وكذلك جهود الوقاية من شلل الأطفال، موجها بتعزيز حملات التوعية، لتأكيد تلقى جميع الأطفال حديثى الولادة التطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال، والجرعات المنشطة منه.

وتحت عنوان "قرارات مهمة لمجلس الوزراء فى اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف اللجنة الحكومية المشكلة من عدة وزارات والمعنية بتخصيص الأراضى الصناعية بالإعلان خلال اجتماعها المقبل عن آليات توفير الأراضى بحق الانتفاع، أو بنظام التمليك لمن يرغب، وسعر هذه الأراضى، وآلية السداد، لتكون الأمـور واضحة أمام جميع المستثمرين الصناعيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، حيث كلف مدبولى مسئولى هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجـراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وإصدار رخص بأقصى سرعة لبدء العمل، على أن تتولى الهيئة التعامل مع أى جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعى، واستكمال الإجراءات لإنهاء رخص التشغيل.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع تحضيرات اجتماعات «البنك الإسلامى للتنمية» بشرم الشيخ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية للعام الحالى، المقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى حضور دكتورة هـالـة الـسـعـيـد، وزيـرة التخطيط، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية السابق، المنسق العام للمؤتمر، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم بوزارة التخطيط، ود. ندی مسعود، مستشار وزيرة التخطيط.

وأشارت الأخبار إلى أن وزيرة التخطيط، استعرضت تقريرا حول نشاط البنك وحجم استثماراته، وتمت الإشارة إلى أن البنك، يعد أحد أكثر بنوك التنمية المتعددة الأطـراف الفاعلة فى التمويل الإسـلامـى فى العالم، والذى يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء، من خلال المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات، وتقديم الـقـروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية فى الدول الأعضاء وكذا مشروعات البنية التحتية، فضلا عن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل ودعم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، ومكافحة الفقر، عبر تحقيق التنمية البشرية والتعاون الاقتصادى، وتعزيز دور التمويل الإسلامى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية بـ«الصاعقة»"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الـفـريـق أسـامـة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحـدات قـوات الصاعقة، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام. بدأت الإجـراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، الذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لدعم قدراتها القتالية بهدف تنفيذ المهام المكلفة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ عدد من البيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافى خلال تنفيذ المهام، وشاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية، عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة، أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش، للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، حيث أشاد «عسكر» بما لمسه من استعداد قتالى عال وروح معنوية مرتفعة للقوات، وطالبهم بالـيـقـظـة والـحـفـاظ عـلـى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، لما تتطلبه طبيعة العمل الخـاصـة لـرجـال الـصـاعـقـة.

وتحت عنوان "أمام المؤتمر المصرفى العربى... عامر: نتعامل بخطط استباقية لمواجهة أية أزمات دولية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أكد أن سياسات «المركزي» تجاه سوق الصرف مرنة، ونستهدف أن يكون حائز الجنيه المصرى هو الرابح على المدى المتوسط.

وأوضح عامر، فى كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى، الذى ينظمه اتحـاد المصارف العربية بعنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية»، أنه تم إصدار شهادة الـ18% لإعطاء قيمة مضافة للمدخرات، وهناك العديد من الأسر تعيش على هذه المدخرات»، كما حافظنا على مستويات الإقراض.

وتحت عنوان "«التعليم» ترصد محاولات تداول امتحان إنجليزى أولى ثانوى على جروبات الغش"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن جميع محاولات تصوير وتداول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى على جروبات الغش مرصودة ومعروف هوية ومكان أصحابها، وذكرت أن الامتحانات الإلكترونية المنعقدة على منصة الامتحانات عبر التابلت، مزودة بـ «باركود سرى»، يكشف مكان وهوية الطالب، مشددة على أنه يتم تحرير محضر غش ضد أى طالب يصور أسئلة أو أجوبة وينشرها على صفحات الغش.

وأشارت الأهرام إلى أن الوزارة ستطبق قانون مكافحة الغش على أى طالب يسهم فى تصوير أو نشر أسئلة وإجابات الامتحانات تماما مثلما يحدث كل عام.

وأوضحت أن جروبات الغش على «التليجرام» شهدت تداولا لبعض أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، الذى أداه طلاب الصف الأول الثانوى داخل اللجان أمس.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات عاجلة لمواجهه ظاهرة التسريب والتلاعب والغش بعد انتهاء امتحانات سنوات النقل، وكشف عن بعض الإجراءات لمواجهة الغش الإلكترونى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال إغلاق جميع مواقع الغش الإلكترونى عبر السوشيال ميديا بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية، لضبط طلاب الغش، بالإضافة إلى منع دخول الطلاب بالتليفون المحمول وسماعات البلوتوث، مشيرا إلى تحويل أى محضر غش إلى النيابة العامة.

وتحت عنوان "«الأعلى للإعلام» يناقش رؤيته حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ناقش تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.

وأضافت الصحيفة أن المجلس أكد، خلال اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أن الدعوة للحوار الوطنى تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمـسـتـجـدات الـتـى شـهـدهـا المـجـتـمـع المـصـرى، خاصة خلال السنوات الـ 8 الماضية، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعى، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها التى تتمثل فى بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسى الذى يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.