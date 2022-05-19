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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /698670/بعد-تعادل-الأهلي-تعرف-علي-ترتيب-الدوري-المصري-2022

فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري المصري، وذلك بعد تعادله أمس، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

بيراميدز 39 نقطة

الأهلي 34 نقطة

سموحة 33 نقطة

فيوتشر 31 نقطة

فاركو 27 نقطة

طلائع الجيش 26 نقطة

البنك الأهلي 25 نقطة

إنبي 24 نقطة

غزل المحلة 24 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 21 نقطة

المصري 20 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

المقاولون العرب 18 نقطة

الجونة 17 نقطة

الإسماعيلي 17 نقطة

مصر المقاصة 13 نقطة

إيسترن كومباني 11 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله ، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.