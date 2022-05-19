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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /698669/موعد-مباراة-الاهلي-القادمة-ضد-إنبي-فى-الدوري-المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 21 الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بعد لعب 15 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض19 مباراة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد البنك

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله ، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.