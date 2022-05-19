أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 19 مايو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد وزارة البيئة، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

القاهرة

تحتفل جامعة الدول العربية إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، بـ اليوم العالمى للملكية الفكرية تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وبمشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين.

بكين

يعقد وزراء خارجية دول بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانكا، وروسيا سيرجى لافروف، والهند سوبرامانيام جايشانكار، وجنوب إفريقيا ناليدى باندور.

الجزائر

يعقد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اجتماعا خاصا مع أعضاء الحكومة لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

القاهرة

يقيم أتيلية القاهرة ندوة ثقافية لمناقشة رواية "ثورة هاميس" للدكتور حسن البندراى، بحضور عدد كبير من الأدباء والنقاد والمثقفين.

القاهرة

يستضيف مركز إبداع "بيت السحيمى" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفلًا غنائيًا لفريق "أنغامنا الحلوة".