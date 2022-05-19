طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة تؤثر بشدة على القاهرة وعدة مناطق

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وكشف الخبراء عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء يومى السبت والأحد المقبلين، حيث يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الغربية يوم الجمعة 20 مايو، ويمتد الانخفاض إلى باقى الأنحاء يوم السبت 21 مايو ويستمر إلى يوم الأحد 22 مايو.
وأضافت الأرصاد: "يسود خلال هذين اليومين طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة على شمال البلاد لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل".
واستطردت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "يأتى هذا نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذى يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة ويصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، مما يؤدى الى تأثر البلاد بغطاء سحابى يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس".
ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الأحساس بتحسين الشعور بـ درجات الحرارة"
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