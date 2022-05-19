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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /698667/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس ضمن مناسفات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق إيفرتون ضد كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض أستون فيلا ضد بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

يخوض تشيلسي ضد ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يخوض فريق هيرتا برلين ضد هامبورج، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري التونسي

يخوض فريق اتحاد بن قردان ضد الترجي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله ، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.