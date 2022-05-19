الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

الإسكندرية 30 19

وادى النطرون 32 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 29 18

مطروح 30 19

السلوم 28 18

سيوة 35 20

بورسعيد 27 19

دمياط 27 20

الزقازيق 33 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 19

نخل 32 12

نويبع 35 20

طابا 33 21

كاترين 27 13

الطور 32 23

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 24

مرسى علم 36 25

الفيوم 36 22

بنى سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 40 25

حلايب 30 22

شلاتين 35 23