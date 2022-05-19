الإفتاء تقدم نصيحة عاجلة للقضاء على الأزمات الزوجية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك:" فى علاقتك بزوجتك يجب أن تكون محددا ولا تحمل كلماتك فى طياتها معانى سلبية".

وأضافت: "فترك الأشياء دون تحديد يعطى النفس الأمارة بالسوء فى التدخل وهو ما يخلق أزمات زوجية مع مرور الزمن".