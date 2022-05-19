هل يجوز الحج لمن عليه أقساط وديون؟

جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى، إن الحج فرض على كل مكلَّف مستطيع فى العمر مرة واحدة، لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ".

وأضافت: "تتحقق الاستطاعة، كما ضبطها الفقهاء، بقوة البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاج الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية.

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واستطردت دار الإفتاء عن حكم الحج لمن عليه دين، قائلة: "إذا كان الفقهاء قد أجازوا، على الجملة، الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتى أجلُه، فإنه وقياسًا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مُقَسَّطة حسب مواعيد معلومة".

وقد روى ابن أبى شيبة والبيهقى، عن عبد الله بن أبى أوفى، رضى الله عنه موقوفًا عليه، أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: "يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ"، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاء".

واختتمت الإفتاء، قائلة: "وعليه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّل فى صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط فى أوقاتها المحددة لها سلفًا، كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد".