عوض تاج الدين: علاج 2 مليون مريض ضمن قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج صالة التحرير، والذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

وقال مستشار الرئيس: "اقتربنا من علاج 2 مليون حالة بتكلفة 9.9 مليار جنيه، ضمن قوائم الانتظار"، لافتا إلى أنه كل فترة تنضم حالات جديدة إلى القوائم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن قوائم الانتظار فى مصر أقل من المتواجدة فى دول أخرى متقدمة.

وشدد تاج الدين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد خلال اجتماعه معه أمس، على الاستمرار فى عمليات التطعيم على مستوى مصر ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه التطعيمات مهمة جدا لأن كورونا لم يختف من العالم حتى ال،.

ولفت إلى أن عدد الجرعات التى تم تقديمها للمواطنين ضد كورونا وصلت حتى الآن إلى أكثر من 80 مليون جرعة، فضلا عن حصول 2 مليون مواطن على الجرعة التعزيزية الثالثة.