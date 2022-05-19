أسرع طريقة تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقات التموين منصة دعم مصر tamwin.com.eg

تتواصل عمليات البحث من قبل آلاف المواطنين بشكل دوري ومستمر عن أسرع طريقة لتسجيل رقم الهاتف، من أجل تحديث بطاقات التموين عبر منصة دعم مصر، والابتعاد عن الزحام على مكاتب التموين، وذلك بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا فتح موقع دعم مصر الرسمي، أمام المواطنين لإجراء عمليات التحديث، حتى امن لديهم بطاقات التموين متوقفة مؤقتًا من الدخول عبر الموقع واستكمال التسجيل عبر رقم المحمول الخاص بحامل البطاقة لدعم التوريد، بالإضافة إلى تقديم الأشخاص الذين يتلقون الرسائل من خلال قسائم الخبز.

تحديث بطاقات التموين

ومن جانبها أكدت وزارة التموين أن تحديث بطاقات التموين من خلال رقم الهاتف، يتم الآن عبر الدخول على موقع دعم مصر الرسمي، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين من الذهاب لمكاتب التموين والزحام أمامها، من العلم أنه متاح تسجيل المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجًا ولمستفيدي معاشات تكافل وكرامة، في حين أن تسجيل الهاتف، لابد أن يكون رقم مسجل ومعتمد لدى أي من شركات المحمول العاملة في الدولة، ويكون مسجلاً باسم صحاب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.

رابط موقع دعم مصر

يُمكنك الآن من تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg، وفور الضغط عليه سيتم تحويلك إلى الصفحة الرسمية للمنصة، عليك بالبدء بخطوات التسجيل الأساسية:

اختيار تسجيل رقم المحمول.

ثم تسجيل رقم بطاقة التموين.

ثم تسجيل رقم الهاتف الموثق لدى شركة المحمول.

ثم موافق.

ثم الحصول على الرقم السري الخاص بالتأكيد.

مع العلم أنه في حالة إذا كان رقم موبايلك غير مسجلاً باسمك، عليك الذهاب إلى أي فرع معتمد لأي من شركات المحمول، ثم تسجيله، أو شراء خط جدد مُسجل باسمك بالرقم القومي، ثم تحديثه عبر موقع دعم مصر، أو من خلال إلى مكتب التموين التابع لك، مع أخذ نسخة من دعم الخبز وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من الحصص التموينية مع رقم الهاتف الذي تم تسجيله على موقع دعم مصر.