نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال 100%” رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 وخطوات تسجيل رقم الموبايل للبطاقة التموينية FREE الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، أعلنت وزارة التموين عن تفعيل رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 الكترونيا، وذلك حتى يتمكن أكثر من 5 مليون شخص مستفيد من تسجيل رقم الموبايل للبطاقة التموينية عبر الموقع الرسمي للوزارة بشكل مجاني وميسر دون الحاجة للوقوف في طوابير مملة، وأوضحت التموين أنه إذا لم يتم تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة حتى أخر يونيو القادم، فأنه سيتم إيقاف البطاقة على الفور ومن ثم الحرمان من الحصول على كافة المقررات التموينية.

رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

وتقدم لكم أسرة “ثقفني نيوز” رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 الذي تم أتاحته من قبل الوزارة أمام كافة المواطنين في جميع المحافظات، حيث يمكن لأي مواطن ظهرت له رسالة في بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم الموبايل للبطاقة التموينية زيارة الموقع في أي وقت على مدار اليوم دون التقيد بموعد أو مكان محدد واتباع خطوات اضافة رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 التي سنوضحها خلال السطور القادمة:

اولا اضغط على رابط موقع دعم مصر.

ثم اختر الخدمات التموينية للمواطنين، والضغط على تفعيل رقم المحمول واعادة ارسال الرقم السري، واتبع الخطوات القادمة.

سيطلب منك ادخال الرقم القومي الصحيح لكل فرد مسجل على بطاقتك، وذلك بعد ادخال رقم البطاقة بشكل صحيح والضغط على كلمة “التالي”.

بعد ذلك سيرسل كود إلى هاتفك الذي أدخلت رقمه، ويطلب منك الموقع اعادة ادخاله عبر المكان المخصص له.

تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر 2022

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية أن قرار تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصرجاء في اطار تسهيل التعامل مع المواطنين والتواصل معهم بشكل أفضل، وكذلك التأكد من ايصال الدعم المقدم من الحكومة لمستحقينه من الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يتم تحديث قاعدة بيانات المنظومة التموينية كل فترة.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وأوضح السيد وزير التموين أشرف المصيلحي أن تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 واضافة رقم المحمول متاح عبر موقع وزارة التموين الرسمي حتى نهاية يونيو القادم، وكذلك من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات، علما بأن الموقع قد لا يعمل بشكل جيد نتيجة لضغط الزوار، لذا عليك الانتظار.