تفاصيل نوع الأرز الجديد.. يستهلك أقل 50% من المياه (فيديو)

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صالة التحرير"، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد" الفضائية.
وأكد وزير الزراعة على أن انتاج مصر من الأرز يكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن هناك فائضا إلا أن هناك مشكلات تتعلق فى توفير المياه اللازمة لزراعته.
ولفت الوزير إلى أن هناك باحثا فى مركز البحوث الزراعية حصل على الميدالية الذهبية على مستوى العالم فى إنتاج صنف من الأرز يتحمل الجفاف، فضلا عن إنتاجيته عالية، مشددا على أن الوزارة ستقوم بتجربته خلال الموسم الحالى على نطاق واسع.
وأشار إلى أن الصنف الجديد من الأرز يستخدم مياه أقل بنسبة 50%، مؤكدا أن الدولة تعمل تحسين منظومة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار ملائمة.
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