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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /698666/النيابة-العامة-تأمر-بضبط-المتهمين-بالتعدي-على-فتى-من-ذوي-الهمم-بطوخ

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ، وذلك على إثر ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، وما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها، وتزامن ذلك مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.

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