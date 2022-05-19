نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك دعم مصر تسجيل رقم الموبايل 2022 رابط تحديث بطاقة التموين إلكترونياً من قاعدة بيانات البطاقات في المقال التالي
لينك دعم مصر تسجيل رقم الموبايل ، بعد نشر وزارة التموين خبر عاجل بها موجه إلى المواطنين الذين يمتلكون بطاقات سارية بضرورة الدخول إلى موقع دعم مصر تحديث البطاقة التموينية وهو الأمر الذي جعل البعض يتسلل حول رابط تحديث بطاقة التموين والخطوات المتبعة في عملية تسجيل رقم الموبايل حسب ما نشرت الوزارة خلال الأيام الماضية، ويعتبر التحديث أمر طبيعي حيث يقوم الشخص المستفيد هو وأسرته بكتابة رقم الهاتف فقط عبر الموقع فقط، وقد أوضحت الحكومة بأنه لا يوجد داعي أن يتوجه المالك إلى أحد مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات حيث أن التحديث يحتاج فقط إلى الدخول على أحد متصفحات الانترنت والبحث عن اللينك الرسمي.
لينك دعم مصر تسجيل رقم الموبايل
وتعد خدمة تحديث بطاقة التموين مجانية ولا يوجد بها أي رسوم يتم مطالبتها من المواطن ولا تشمل تحديث البطاقة التموينية جميع المواطنين حيث أن المواطن الذي ظهرت له كلمة تسجيل رقم الموبايل هو من يتوجه إلى لينك دعم مصر والذي يكتب به الرقم ويجري عملية التحديث أونلاين ومن يصرفون الخبز ولا تظهر لهم الكلمة ليسوا بحاجة إلى كتابة الرقم من جديد حيث أنه مضاف بالفعل من قبل، وبعد تتم عملية تحديث بطاقة التموين ستختفي الكلمة التي ظهرت من قبل عبر البون في مدة أقصاها يومين.
رابط تحديث بطاقة التموين 2022
والعرض الأساسي الذي تقوم عليه عملية تحديث بطاقة التموين 2022 هو الحاجة إلى سهولة التواصل مع المواطن بجانب جعل قواعد البيانات محدثة بصورة دائمة والتي يصل أعداد الأشخاص بها إلى نحو 72 مليون مواطن مصري، وفي وقت سابق تم زيادة الأيام التي يسمح بها بعمل تسجيل رقم الموبايل وقد وصلت إلى نهاية شهر يونيو المقبل وبالتحديد في اليوم الثلاثين، وسوف نرفق لكم كامل التفاصيل.
خطوات تحديث البطاقة التموينية
- يكفي التوجه إلى لينك دعم مصر.
- سوف تجدون داخل الموقع خانة تحت مسمى تسجيل رقم الموبايل “الهاتف”.
- تضيف الرقم الأساسي لصاحب البطاقة التموينية.
- بعدها تكمل باقي البيانات والتي تتمثل في الرقم السري الذي يتم إضافته.
- تضغط على خانة التحديث وتنتظر بضعة ثواني حتى يكتمل التحديث.
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