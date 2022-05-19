مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات مشروع إنشاء مدينة الدواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج صالة التحرير، والذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن مشروع مدينة الدواء يحمل للمصريين كثيرا من الأمان الدوائى والطبى، لافتا إلى أن مدينة الدواء تتفق حاليا، مع مؤسسات دوائية عالمية لتصنيع بعض الأدوية، ومن بينها أدوية الأورام، بالإضافة إلى توفير بعض أنواع المواد الخام.
ولفت مستشار الرئيس إلى أن مدينة الدواء المصرية تشمل شقين، الأول منهما يتعلق بتصنيع بعض أنواع الأدوية المتواجدة لضمان استمراريتها وإتاحتها للمواطنين.
أما الشق الثانى، فيتمثل فى التصدير إلى بعض الأسواق بينها السوق الإفريقية، إضافة إلى تصنيع الأدوية التى تعتمد على المنتجات الحيوية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة عالمية، لتصنيع البلازما، متابعا: "بدانا فى إنشاء المصنع، وتوفير أماكن لتصنيع البلازما، وسيتم توفيرها خلال عام ونصف".
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