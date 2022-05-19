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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698663/عميل-اتصالات-مصر-etisalat-misr-يتساءل-عن-طريقة-التنازل-عن-ملكية-الخط

تساءل عميل اتصالات مصر etisalat misr عن طريقة التنازل عن ملكية الخط إلى عملاء اتصالات مصر آخري، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التنازل عن خط اتصالات مصر والأوراق المطلوبة.

اتصالات مصر

أوضح اتصالات مصر أن التنازل عن الملكية يكون من خلال زيارة الطرفين للفرع ببطاقات الرقم القومي سارية بالإضافة إلى العلبة أو العقد، ويتم دفع 3.57 جنيه رسوم.

وأضافت أنه يمكن التنازل من أحد فروع اتصالات مصر ومعرفة الفرع من هنــــــــــــــا

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