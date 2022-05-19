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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698657/جيلان-علاء-تكشف-عن-تفاصيل-قصة-حبها-مع-خطيبها-عز-شهوان

دوت الخليج يرصد قصة حب جيلان علاء مع عز شهوان.

جيلان علاء وعز شهوان

وروى الثنائي قصة تعارفهما: "إحنا إتعرفنا ببعض شهر يناير السنة الماضية، وأكيد في حاجات بانت من ناحيتي، لكن هو أخذ الخطوة الأولى" وأوضح شهوان : "أنا الأول وقلتلها علطول".

وكشف الثنائي أنهما من مواليد برج واحد هو الجوزاء، وأوضحت جيلان: "كثير من علاقات الصداقة تتطور لخطوبة وزواج، ومفيش أحلى من الجوزاء، ده ألذ حاجة في الدنيا والجوزائيين مع بعض حلوين، أنا عاملة دكتوراة في الموضوع ده".

خطوبة جيلان علاء

في حفل عائلي ضم بعض الفنانين المقربين احتفلت الفنانة جيلان علاء، بخطوبتها على الفنان عز شهوان ، لتعلن عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" خبر خطوبتها لتشارك متابعيها بصور فوتوغرافية وفيديوهات مصورة من الحفل، الذي ضم عدد من النجوم من بينهم الفنان عمرو وهبة، كونه من أقرب الفنانين والأصدقاء للعروس، وعلقت عليها جيلان علاء "أنا إتخطبت يا جماعة.. كان نفسي الناس كلها تكون معايا بس متعوضة في الفرح إن شاء الله.. أدعولنا ربنا يكملها على خير.. دي خطوبة أختى متبصيليش وطلع بتاع جواز".

خلال حفل خطبتها ارتدت العروس جيلان علاء، فستان طويل أوف شولدر، باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، وظهرت بماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها، فيما ارتدى العريس بدلة باللون الرمادي.

معلومات حول جيلان علاء

جيلان علاء مذيع وممثلة كوميدية مصرية من مواليد محافظة القاهرة ، اشتهرت ببرنامجها الكوميدي (اسعد الله مساءكم) مع أكرم حسني ، وشاركت في العديد من الفعاليات مثل Stand Up Comedianكما قدمت البرنامج اليومي “اول ماتقوم من النوم” على إذاعات النيل ونغم FM ، وشاركت في البرنامج الإذاعي “الزقزوق والبكيزة” الذي يذاع على نفس الشبكة.

وقد بدأت الفنانة جيلان علاء التمثيل عبر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاونت مع صديقها بكري خالد للتحرير للفنان أكرم حسني الذي تحول إلى موهبتها ، وقد اختارها الممثل الكوميدي اكرم حسني للمشاركة في برنامج "وسيم هدهد" الذي اقترحه وكتبه البرنامج الساخر أكرم حسني والذي كان عرضًا ساخرًا ظهر بعد 30 يونيو ، كما استخدم أكرم حسني أفكارها في عرض برنامج "أسعد الله مساءك" ، ظهر أكرم في شخصيات “سيد أبو حفيظة” وكانت " جيلان علاء" مسؤولاً عن الإنتاج ومحتوى الدراما والمشاركة في العرض كممثلة.