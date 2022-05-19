موقع دعم مصر تحديث البطاقة التموينية 2022 tamwin.com خطوات إضافة رقم الموبايل من وزارة التموين

موقع دعم مصر تحديث البطاقة التموينية ، حيث انشغل المصريين في الساعات الماضية حول تحديث بطاقة التموين 2022 من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر حيث صدر القرار بضرورة إضافة رقم الموبايل التابع الى الشخص المستفيد من الدعم الحكومي المقدم كل شهر، وقد تم تنشيط موقع دعم مصر من اجل تحديث البطاقة التموينية دون مواجهة مشكلة او الحاجة الى التوجه لاحد الأماكن التابعة الى مكاتب التموين حيث يكفي توافر جهاز متصل بشبكة الانترنت فقط، بجانب رقم الموبايل الذي سيتم العمل على اضافته وعمل تحديث بطاقة التموين، ودعت الوزارة جميع المستفيدين وبالأخص من تظهر لهم خانة التحديث بالتوجه الى الموقع الالكتروني.

موقع دعم مصر تحديث البطاقة التموينية

ولا تعتبر هذه هي المرة الاولى التي تتخذ به وزارة التموين هذا الاجراء وهو اضافة رقم الموبايل وعمل تحديث بطاقة التموين حيث قامت المؤسسة الحكومية منذ عدة سنوات بتوجيه طلب الى المواطنين المستفيدين بضرورة التوجه الى موقع دعم مصر، وقد استطاعت عبارة “تحديث البطاقة التموينية” ان تسيطر بشكل كبير على نسبة البحث عبر موقع جوجل العالمي، لتصبح رقم واحد في التريندات المطلوبة بالأخص مع تحديد الوزارة فترة محددة يتم بها التحديث.

رابط دعم مصر tamwin.com

في البداية يتم الدخول الى موقع دعم مصر المخصص من وزارة التموين.

المخصص من وزارة التموين. التوجه بعد ذلك الى خانة الخدمات التموينية المرفقة بالموقع.

يتم بعد ذلك اضافة رقم الموبايل للشخص المسجل باسمه البطاقة على ان يكون هذا الرقم مسجل بالفعل لدى شركة المحمول.

قم بكتابة رقم البطاقة التموينية والمؤلفة من 12 رقم.

انقر بعد هذا على زر إعادة ارسال الرقم السري.

تحديث بطاقة التموين 2022 برقم الموبايل

بحسب ما ذكرت وزارة التموين بأن عملية تحديث بطاقة التموين سوف تستمر حتى يوم 30 من شهر يونيو المقبل هي فترة كبيرة لكي يتمكن جميع الأشخاص أصحاب البطاقات ان يقوم بالتحديث المطلوب، وفي وقت سابق قامت الوزارة والحكومة المصرية بالغعلان عن إيقاف البطاقة لمن يمتلك سيارات حديثة من طراز 2018 فأعلى، وذلك حتى لفترة معينة وفي حالة بيعها يتم توضيح ذلك.