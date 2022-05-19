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عمر شويل - جدة تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهدة على وصول الدعم لمستحقيه، ومنذ أيام أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح الباب أمام المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتحديث البطاقة التموينية، وهم المواطنين الذين ظهرت رسالة لهم في بون صرف الخبز بضرورة القيام بإدخال رقم الهاتف المحمول، حيث يقوم المواطن بتصوير البطاقة التموينية وبطاقة الرقم القومي، وبون الصرف، وخط هاتف محمول باسمه ويتوجه إلى مكتب التموين التابع له للتحديث.

بخطوات بسيطة وسهلة حدث بطاقتك التموينية برقم المحمول وهذه الرسائل تظهر لك:-

وتسببت عملية التحديث هذه إلى ازدحام شديد من المواطنين على مكاتب التموين، ولهذا فقد أكدت وزارة التموين بأنها يمكن للمواطنين بدلاً من الذهاب إلى مكاتب التموين، سوف يتم إتاحة رابط الكتروني، يقوم المواطن صاحب البطاقة التموينية من خلاله بتحديث بطاقته التموينية، حيث يمكن اجراء ذلك بالخطوات السهلة البسيطة التالية:-

الدخول على موقع تحديث البطاقات التموينية وهو موقع دعم مصر.

تظهر أمامك نافذة تطلب منك إدخال رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على التالي كما بالشكل التالي:-

بعد ذلك تظهر أمام المواطنين رسائل إما أن البطاقة لا تحتاج للتحديث أي لا تحتاج إلى ادخال رقم الهاتف المحمول كما بالشكل التالي:-

أو أن يفتح أمامك نموذج يطلب منك إدخال رقم الهاتف المحمول وفي هذه الحالة يتم إدخال رقم الهاتف المحمول ثم الضغط على حفظ.

يجب أن يكون هاتف المحمول المدخل في قاعدة بيانات دعم مصر هو لصاحب البطاقة التموينية ومسجل باسمه لدي شركات المحمول.

وفي ذات السياق فقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي بأنه تمت فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية أمام المواطنين من أصحاب البطاقة التموينية حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد على أنه في حالة عدم قيام المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول فإنه لن يضار بذلك، وأنه سوف يستمر في الحصول على دعم الخبز والدعم السلعي مثل غيره من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقد شهدت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر خلال الفترة الماضية زحام شديداً من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من أجل التعاقد على خط محمول يكون باسم صاحب البطاقة التموينية لكي يتم تسجيله في قاعدة البيانات الخاصة بدعم مصر لصاحب البطاقة.