نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 الترم الثاني “رابعه ابتدائي” موقع نتائج الطلاب بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم هي الطريقة التي يمكن الاستعلام عنها بسهولة والتعرف على تقييم أداء الطلاب بالامتحانات فور الإعلان عن النتيجة واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي في الساعات المقبلة، ورفع النتيجة أون لاين على شبكة الإنترنت، ويتم الإعلان عن النتيجة بنظام التقييم ومدى اكتساب الأبناء للمعرفة والمهارات بالألوان.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 اون لاين عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم استخراج النتيجة هذا العام بالألوان وليس بالدرجات، وتأتي النتيجة على النحو التالي:

اللون الأزرق يدل على أعلى درجات للطال، وتتراوح الدرجة بين 85 و100 نقطة.

اللون الأخضر يدل على تراوح الدرجات للطالب بين 65 و 85 نقطة.

الأصفر: هو اللون الذي يدل على تراوح نقاط الطالب بين 50 و 65 نقطة.

اللون الأحمر، هو مؤشر إلى نجاح الطالب عند 50 نقطة فقط، أو ضعف مستوى الطالب بحصوله على نقاط أقل من 50 نقطة.

اللون الأبيض معناه عدم حضور الطالب الامتحان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

يتم استخراج نتيجة الطالب المقيد في الصف الراعب الابتدائي الترم الثاني 2022 فور الإعلان عن نتيجة الرابع الابتدائي للصف الدراسي الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية الإلكترونية، وهي:

الدخول إلى رابط موقع نتائج التعليم الأساسي الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

ثم يتم بعدها تحديد مستوى الصف.

يتم بعدها تسجيل بيانات الطالب، وكتابة الاسم ورقم الجلوس.

بعدها عليك بالتأكد من صحة وسلامة البيانات ودقتها.

انقر على مربع عرض النتيجة.

انتظر حتى تظهر لك المواد الدراسية والألوان لكل مادة.

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني عما قريب في الساعات القليلة المقبلة، ونتابع معكم في مقالات متتابعة للكشف عن تطورات الإعلان عن نتيجة الرابع الابتدائي بالألوان.