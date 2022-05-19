نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين || تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لليوم الثاني على التوالي أتاح موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين لأصحاب البطاقات التموينية الذين حصلوا على رسالة عبر بون صرف الخبز مدون بها ضرورة تسجيل رقم الموبايل في التموين، حيث يتمكن الفرد من الدخول إلى رابط موقع دعم مصر الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي من خلاله يقوم بتسجيل رقم المحمول وتحديث البيانات، وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل رقم المحمول لكل فرد صاحب بطاقة تموينية هو أمر مهم حتى تتمكن الوزارة من تقديم خدماتها التموينية، وهي واحدة من خطوات التحديثات الرقمية للوزارة التي تسهل الأمور على المواطنين والمواطنات في مصر.

موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

يجب على الأفراد الذين وجودوا رسالة لهم في بون صرف الخبز، في أسفل البون تنبههم بتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين التوجه إلى المكاتب التموينية لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، على أن يكون رقم المحمول باسم صاحب البطاقة التموينية من أي من شركات الاتصالات، او يمكنهم زيارة رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول برقم البطاقة التموينية.

يتم إلغاء الرسالة التحذيرية بتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين بعد أن يقوم الفرد فعليًا بتسجيل الرقم إلكترونيًا عبر موقع دعم مصر بثمانية وأربعين ساعة.

خطوة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية هي خطوة تسهل على المواطنين وصول إليهم الخدمات التموينية على أكمل وجه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولتحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل مستفيد من الدعم التمويني، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز وصل إلى حوالي 72 مليون مواطن.

خطوات تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

يتم تسجيل رقم المحمول لكل من ظهرت لهم رسالة عبر بون صرف الخبز أو بون صرف السلع الغذائية عبر موقع دعم مصر الإلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي: