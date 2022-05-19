نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل رابط tamwin com eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل الراغبين في الاستفادة من دعم مصر التموين. وسيتاح لكل المواطنين الاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة، ومن أبرزها إضافة رقم التلفون إلى بطاقة التموين. وهذا الأمر موجه لكل الأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون توفير كل المتطلبات الضرورية. ويمكنهم الدخول عبر موقع دعم مصر 2022 واتباع كل الخطوات الضرورية المحددة من قبل الوزارة المعنية، وقد تم توجيه رسالة للمواطنين المصريين من خلال بونات الخبز قبل أسبوع، وقد دعت في هذا الصدد كل الأشخاص إلى ضرورة القيام بـ التسجيل عبر tamwin com eg من أجل الاستفادة من هذه الخدمة التي سنتحدث عنها في مقالنا هذا.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل. وقد قامت الجهات الرسمية بتفعيله منذ فترة، وسيمتد التسجيل به إلى غاية 30 من شهر يونيو المقبل 2022. وقد تم وضع هذه الطريقة الإلكترونية للتسجيل عبر موقع دعم مصر التموين من أجل تسهيل الأمور والحد من الاكتظاظ في مكاتب التموين المتواجدة في كل المحافظات المصرية، وأيضا من أجل ضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلا.

موقع دعم مصر التموين

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بالدخول إلى tamwin com eg وتسجيل بياناتهم حسب الطريقة المحددة من الوزارة. وللإشارة فإنه في حال لم يقم المواطن بتحديث بياناته السخصية بعد التسجيل، ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز المعدم أو السلع التموينية التي تمنح لهم، ولذلك يجب على كل المواطنين أن يقوموا بإضافة أراقامهم، واتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

بداية يقوم المواطن بالولوج عبر موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل على الإنترنت. يتعين عليه أن ينتظر للحظات حتى يتم تحميل الصفحة، ثم ينقر على خيار الخدمات التموينية للمواطنين، ويختار تفعيل البطاقة واستلام الكود. بعد ذلك يتوجب عليه أن يقوم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة به في الخانة المخصصة لها، ثم ينقر على زر التالي. ستظهر أسماء كل الأشخاص من العائلة الذين تم تسجيلهم على البطاقة، وعليه أن يدخل الرقم القومي الخاص بكل فرد. يكتب رقم الموبايل، ثم ينقر على إرسال الرقم السري ليصل له على شكل رسالة نصية إلى هاتفه المسجل به. وأخيرا، سيكون المواطن قد أتم عملية تحديث بياناته الشخصية على رابط tamwin com eg.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى خاتمة المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل. وهو من أكثر المواضيع بحثا في الوقت الحالي بعد أن أعلنت وزارة التموين عن فتح التسجيل عبر الموقع الخاص بـ دعم مصر التموين. وقد ذكرنا لكم كل الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن المصري الذي يرغب في التسجيل عبر موقع دعم مصر 2022.