نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. تشغيل رابط تسجيل رقم الهاتف عند تحديث بيانات بطاقة التموين موقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل رقم الهاتف عند تحديث بيانات بطاقة التموين يعتبر التموين المصري أحد أهم قضايا الشعب المصري، حيث تعتمد فئة كبيرة جداً من الشعب على الدعم الحكومي للمواد الغذائية، وبالتالي فإن جميع التطورات الحادثة في وزارة التموين هي محل بحث واهتمام كبير من جميع المواطنين، لذلك دعنا نقدم لكم كيفية تفعيل خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر، ووضع رقم المحمول ضمن بيانات البطاقة الخاصة بك.

تسجيل رقم الهاتف في البطاقات التموينية

قام وزير التموين المصري والمسؤول عن التجارة الداخلية بمصر، بإصدار قرار رسمي يفيد بمد الفترة الزمنية للسماح للمواطنين بإضافة أرقام هواتف داخل بطاقاتهم التموينية، بالتحديد لأصحاب البطاقات الذين استقبلوا رسائل هاتفية حول بون الصرف، علي أن ينتهي تسجيل الهاتف المحمول في البطاقة في اليوم الموافق 30 من شهر يونيو لعام 2022، كما وضح الوزير أنه قرار لصالح المواطنين المصريين، حيث يضمن حقوق أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين منها، علي أن يكون الرقم المسجل في البطاقة هو رقم هاتف رب الأسرة، ومن خلال تسجيل الرقم وتحديث البطاقة به يسهل التواصل وإجراء كافة الخطوات اللاحقة.

رابط تسجيل رقم الهاتف عند تحديث بيانات بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين عدة طرق لتتمكن من تسجيل رقم هاتفك في بيانات البطاقة، وتعتبر الطريقة الإلكترونية من خلال موقع دعم مصر هي أشهر الطرق استخداماً، والتي تتم عن طريق عدة خطوات بسيطة:

قم بكتابة موقع دعم مصر tamwin.com.eg في أيقونة البحث على محرك جوجل.

اضغط على أيقونة الخدمات التموينية التي تظهر في واجهة الموقع.

ثم اختار “تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري”.

ومنه تظهر لك واجهة أخرى تقوم فيها بإدخال رقم بطاقتك التموينية بشكل صحيح.

أدخل الأرقام القومية هويات المشاركين في البطاقة التموينية.

ومن خلال كتابة رقم الهاتف الخاص بك، يتم إعادة إرسال الرقم السري للبطاقة التموينية.

قم بإدخال الرقم السري علي الموقع ثم انقر على أيقونة التسجيل.

كما يمكن الاعتماد على مكاتب التموين لتحديث بطاقة التموين برقم المحمول، لكن الأفضل هو التسجيل إليكتروني للحفاظ على صحة المواطنين من الازدحام والتكدس.

وختاماً المقال نشير إلى أهمية الاهتمام بالبيانات الخاصة بك والموجودة داخل البطاقات التموينية لأسرتك؛ وذلك حفاظاً على حقوقك التي يقدمها لك الدعم الحكومي.