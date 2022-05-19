أهداف مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الصحة الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وخطوات علاج الأطفال بها، وذلك عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.





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